Балицкий: оперативные и коммунальные службы Запорожья обеспечены топливом

Проблемы с розничной продажей бензина в регионе связаны с ремонтно-восстановительными работами на нефтеперерабатывающих заводах

МЕЛИТОПОЛЬ, 25 сентября. /ТАСС/. Оперативные и коммунальные службы Запорожской области обеспечены топливом, несмотря на проблемы с розничной продажей бензина в регионе. Об этом сообщил губернатор Евгений Балицкий.

"Несмотря на все попытки обстрелов и другие неблагоприятные факторы, топливо в Запорожскую область поставляется, весь транспорт, оперативные и коммунальные службы региона топливом обеспечены", - написал он в своем Telegram-канале.

По его словам, проблемы с розничной продажей бензина в области, как и в ряде регионов юга России, связаны с ремонтно-восстановительными работами на нефтеперерабатывающих заводах. "О критической ситуации речь не идет. Подобные трудности, в той или иной мере, возникают ежегодно. Кроме того, ВСУ постоянно предпринимают попытки целенаправленных атак на объекты топливной инфраструктуры, стремясь нарушить налаженные цепочки поставок. В Запорожской области ситуация осложняется логистическими проблемами", - отметил губернатор.

Балицкий отметил, что власти Запорожской области находятся на связи с Министерством энергетики РФ и поставщиками. "Мы четко понимаем объем топлива, который движется в Запорожскую область, знаем о железнодорожных составах и сроках прибытия цистерн. Ситуация находится на постоянном контроле правительства РФ. Прошу всех сохранять спокойствие, запасы топлива в стране есть, производство топлива возобновится в полном объеме", - заключил он.