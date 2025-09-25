Жителям региона передали ключи от шести новых машин Lada Granta

ЛУГАНСК, 25 сентября. /ТАСС/. Отделение Соцфонда России по ЛНР с 2024 года направило почти 20 млн рублей на закупку машин для жителей региона, пострадавших на производстве. Как сообщили ТАСС в организации, в четверг жителям региона передали ключи от шести новых машин Lada Granta.

"Сегодня отделение Социального фонда России по ЛНР вручило новые автомобили Lada Granta 6 пострадавшим на производстве. Все автомобили имеют механическую трансмиссию и оснащены системой спутниковой навигации ГЛОНАСС. <…> В разные годы граждане получили травмы на производстве. На момент наступления несчастного случая они были официально трудоустроены, что и стало гарантией защищенности", - сказано в пресс-релизе организации, имеющемся в распоряжении ТАСС.

Среди обладателей новых авто шахтеры, тракторист и железнодорожник из Станично-Луганского, Перевальского, Меловского районов и города Свердловска.

Как уточнили ТАСС в ведомстве, первую партию из восьми машин пострадавшие на производстве жители ЛНР получили в 2024 году. Всего на их приобретение региональный Соцфонд направил 19,9 млн рублей.

Данная мера господдержки является частью медицинской, социальной и профессиональной реабилитации. Транспортное средство выдается на 7 лет. В течение всего периода эксплуатации отделение Соцфонда России по ЛНР будет компенсировать часть затрат на горюче-смазочные материалы и техобслуживание, а также оплатит один капитальный ремонт в размере до 30% стоимости автомобиля. Кроме того, владелец автомобиля может оформить компенсацию 50% стоимости полиса ОСАГО в региональном отделении организации. "После окончания срока эксплуатации, при наличии нового заключения медкомиссии, гражданин может получить новый автомобиль. Ранее полученная машина останется у него", - сообщили в региональном отделении Соцфонда.