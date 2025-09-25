По сюжету герой, несмотря на предупреждение подмосковной прокуратуры о мошенниках, отвечает на звонок с незнакомого номера и выполняет телефонные указания аферистов

МОСКВА, 25 сентября. /ТАСС/. Прокуратура Московской области опубликовала социальный видеоролик о возможных последствиях общения с неизвестными по телефону. Видео появилось в Telegram-канале "Правовая грамотность в Подмосковье".

По сюжету герой, несмотря на предупреждение подмосковной прокуратуры о мошенниках, отвечает на звонок с незнакомого номера и выполняет телефонные указания аферистов. Мужчина, уверенный, что помогает правоохранительным органам, представляет себя спецагентом из фильмов и четко следует инструкции злоумышленников. В конце его задерживают за пособничество терроризму.

"Если вам позвонили по телефону и убедили помочь ФСБ, вы не станете суперагентом. Вы станете преступником", - предупредил в финале ролика мужчина в форме прокурора.