МВД предупредило о рассылке поддельных уведомлений о взломе почты

В ведомстве подчеркнули, что важно смотреть адрес отправителя - адресная строка браузера всегда вверху окна, именно там видно настоящий адрес

МОСКВА, 25 сентября. /ТАСС/. Мошенники рассылают поддельные уведомления о взломе почты mail, где через фишинговую ссылку пытаются похитить пароли от почты и других связанных с ней сервисов. Об этом сообщили в управлении по организации борьбы с противоправным использованием информационно-коммуникационных технологий (УБК) МВД РФ.

"Имя отправителя выглядит убедительно - Mail, но подвох легко обнаружить, посмотрев адрес. Если пройти по ссылке, откроется фишинговая форма для смены пароля. Заполнив ее, все данные для авторизации окажутся у преступника. А с почтой часто связаны другие значимые сервисы", - сказали в управлении.

В МВД подчеркнули, что важно смотреть адрес отправителя - адресная строка браузера всегда вверху окна, именно там видно настоящий адрес. "Обязательно проверяйте, что сайт начинается с https:// и за ним идет правильное имя (например, https://www.gosuslugi.ru/). Любые лишние символы, дефисы или странные окончания домена - повод насторожиться (sberbank-login-secure.net вместо sberbank.ru)", - подчеркнули в киберполиции.

Там отметили, если есть сомнения, то нужно кликнуть на знак "замочек" слева от адреса. Браузер покажет, кем выдан сертификат и действительно ли соединение защищено.

В почтовых сервисах рядом с именем отправителя почти всегда можно нажать знак "стрелочка", "подробности" или "показать весь адрес", отметили в МВД. "Настоящее письмо от банка не придет с @gmail.com или @yahoo.com. Адрес должен совпадать с официальным доменом организации", - подчеркнули в управлении.