Руководство Курской АЭС предупредило о созданном мошенниками фейковом чате

Руководство КуАЭС не создает группы в соцсетях и не приглашает туда сотрудников, отметили в пресс-службе станции

КУРСК, 25 сентября. /ТАСС/. Мошенники создали фейковый аккаунт руководства Курской АЭС в Telegram, а также чат. Об этом сообщила пресс-служба КуАЭС в официальном Telegram-канале.

"Прямо сейчас мошенники создали фейковый чат, аккаунт руководства Курской АЭС в Telegram. Руководство КуАЭС не создает группы в соцсетях и не приглашает туда сотрудников, не запрашивает данные, не просит пройти по ссылкам и тем более не просит прислать код подтверждения. Посмотрите внимательно, кто вам пишет, и не отвечайте на сообщения", - говорится в сообщении.

Ранее губернатор Курской области Александр Хинштейн сообщил, что ВСУ при помощи беспилотника совершили попытку атаковать Курскую АЭС-2 в Курчатове, пострадавших нет. В Telegram-канале станции сообщали, что радиационный фон на станции находится в пределах нормы.