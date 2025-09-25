В 75% московских жилых домов включили отопление

Все работы проходят штатно и в соответствии с установленным графиком

МОСКВА, 25 сентября. /ТАСС/. Более 75% жилых домов Москвы и почти 85% социальных объектов обеспечили теплом в соответствии с установленным графиком, сообщил заммэра Москвы Петр Бирюков.

"Организована подача тепла на городские объекты, в первую очередь, в социальные учреждения и многоквартирные дома. Все работы проходят штатно и в соответствии с установленным графиком, в течение двух дней отопление уже включили в более 75% домов и почти 85% социальных объектов", - сказал Бирюков, слова которого приводит пресс-служба столичного комплекса городского хозяйства.

Всего к осенне-зимнему периоду подготовили более 74 тыс. объектов, в том числе свыше 34 тыс. жилых домов. Подготовка проходила с мая по сентябрь.