Это необоснованное оставление дела без движения, заявил адвокат и ветеран боевых действий Александр Трещев

МОСКВА, 25 сентября. /ТАСС/. Адвокат и ветеран боевых действий Александр Трещев не доволен решением Савеловского суда Москвы об оставлении без движения его иска к Алле Пугачевой, заявил ТАСС сам адвокат.

"Остается развести руками, такое впечатление, что судья вообще не читала иск и уж точно не вникала при этом, по моему мнению. Это необоснованное оставление дела без движения", - заявил Трещев.

Накануне стало известно, что Савеловский суд Москвы оставил без движения данное исковое заявление. Как отметили в пресс-службе ранее, Трещев просил суд признать сведения, распространенные ответчиком, не соответствующими действительности и порочащими честь и достоинство истца как гражданина России, ветерана боевых действий и патриота своей страны, обязать ответчика выпустить опровержение и взыскать компенсацию морального вреда.

Ранее сообщалось что Трещев написал заявление в Генпрокуратуру и Следственный комитет о проверке интервью Пугачевой на предмет преступления по ст. 205.2 УК РФ (публичные призывы к осуществлению террористической деятельности).