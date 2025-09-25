Замгубернатора - министр экономического развития Дмитрий Родионов находится на рабочем месте, сообщили в пресс-службе регионального правительства

МОСКВА, 25 сентября. /ТАСС/. Пресс-служба правительства Вологодской области опровергла сообщения СМИ о задержании заместителя губернатора - министра экономического развития Дмитрия Родионова. Он находится на рабочем месте, сообщили ТАСС в пресс-службе регионального кабинета министров.

"Официальное заявление пресс-службы правительства области: Дмитрий Родионов сегодня находится на рабочем месте. Днем он выступал с докладом на оперативном совещании при губернаторе области, которое транслировалось в прямом видеоэфире", - сообщили ТАСС в правительстве региона.

Ранее ряд СМИ сообщили о якобы обысках и задержании Родионова в связи с деятельностью на предыдущем месте работы на должности вице-премьера правительства Карелии.