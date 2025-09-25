Максимальное наказание составляет до трех лет лишения свободы

МОСКВА, 25 сентября. /ТАСС/. Правительство РФ внесло в Госдуму законопроект о введении наказания до трех лет лишения свободы за розничную продажу в крупном размере табачной и никотинсодержащей продукции без соответствующей лицензии. Документ размещен в думской базе данных.

Необходимые дополнения предусмотрены в часть 1.1 статьи 171.3 Уголовного кодекса РФ (незаконные производство и (или) оборот этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции, табачной продукции, никотинсодержащей продукции и сырья для их производства). Максимальное наказание по ней составляет до трех лет лишения свободы.

"Законопроектом предусматривается внесение изменений <…> в целях криминализации совершаемой в крупном размере и особо крупном размере розничной продажи табачной продукции и никотинсодержащей продукции без соответствующей лицензии", - указано в пояснительной записке к законопроекту.

Отмечается, что введение уголовной ответственности за данное деяние позволит пресекать попадание на рынок нелегальной продукции.