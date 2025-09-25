Воронежскую область назвали лучшей в РФ в вопросах мобилизационной подготовки

В регионе проводят тренировки и учения с привлечением всех органов власти и организаций, имеющих мобилизационные задания

ВОРОНЕЖ, 25 сентября. /ТАСС/. Воронежская область заняла первое место в стране по итогам проведенного Главным организационно-мобилизационным управлением Генштаба ВС РФ и организационно-мобилизационным управлением штаба Московского военного округа смотра-конкурса в области мобилизационной подготовки. Об этом сообщила пресс-служба правительства региона.

"25 сентября в Воронеж прибыли представители Главного организационно-мобилизационного управления Генштаба ВС РФ и организационно-мобилизационного управления штаба Московского военного округа для подведения итогов смотра-конкурса в области мобилизационной подготовки. Воронежская область заняла в нем первое место в стране", - говорится в сообщении.

Губернатор Воронежской области Александр Гусев отметил эффективное взаимодействие региональных органов власти с федеральными и силовыми структурами. "Мобилизационная работа в Воронежской области ведется системно. Мы планово проводим тренировки и учения с привлечением всех органов власти и организаций, имеющих мобилизационные задания. Видим ответственное отношение должностных лиц к проведению учебно-практических мероприятий", - сказал глава региона.

Он пообещал, что в регионе и дальше будут уделять максимальное внимание вопросам мобилизационной подготовки, ее дальнейшему развитию и совершенствованию. Начальник 2-го управления Главного организационно-мобилизационного управления Генерального штаба Вооруженных Сил РФ генерал-майор Александр Туляганов вручил Александру Гусеву переходящий кубок Министерства обороны Российской Федерации за первое место по итогам смотра-конкурса.