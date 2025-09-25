В состав жюри войдут ведущие шеф-повара, рестораторы и признанные эксперты кулинарного искусства и сферы гостеприимства из Петербурга и других регионов страны

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 25 сентября. /ТАСС/. Кулинары из разных регионов России поборются за звание лучшего шеф-повара Петербургской кухни на пятом, юбилейном, Кубке губернатора, который пройдет 11 и 12 ноября. Об этом сообщается на сайте комитета по внешним связям Санкт-Петербурга, который совместно с городским комитетом по развитию туризма выступает организатором состязаний.

"В четвертый раз Кубок проводится в открытом формате, и побороться за звание лучшего шеф-повара смогут кулинары из всех регионов России. География Кубка продолжает расширяться: помимо команд из Санкт Петербурга, в Кубке будут принимать участие представители Ленинградской области, Сочи, Оренбурга, Перми, Красноярска, Хабаровска", - говорится в сообщении.

В первый день работы кубка состоятся соревнования юниоров и мероприятия деловой программы. Во второй день пройдут соревнования среди профессиональных шеф-поваров и стратегические сессии с обсуждением гастрономического потенциала регионов, развития сферы гостеприимства и внутреннего туризма. Лучшим шефам вручат кубки авторского дизайна и специальные призы.

В состав жюри войдут ведущие шеф-повара, рестораторы и признанные эксперты кулинарного искусства и сферы гостеприимства из Петербурга и других регионов страны.

Кулинарные состязания проходят в рамках проекта городского правительства "Петербургская кухня", который нацелен на продвижение Петербурга как кулинарной столицы России с формированием уникального гастрономического образа города, а также повышение его туристической привлекательности для иностранных и российских гостей. В 2024 году победителем кубка стала шеф-повар Валерия Уразбахтина из Красноярска.

Петербургская кухня - это исторический этап русской кухни, определявшийся столичным положением Санкт-Петербурга. Ее суть - в соединении русской кухни как основы и французского изящества подачи, сервировки стола. Основой Петербургской кухни считаются рецепты из кулинарных книг XIX века Антуана Карема, Игнатия Радецкого, Елены Молоховец, Пелагеи Александровой-Игнатьевой.