Аэропорт Краснодара за девять дней работы обслужил свыше 10 тыс. пассажиров

Аэропорт возобновил полеты гражданской авиации 17 сентября

КРАСНОДАР, 25 сентября. /ТАСС/. Международный аэропорт Краснодара обслужил свыше 10 тыс. пассажиров за девять дней с момента возобновления работы, сообщила пресс-служба аэропорта.

Воздушное пространство над аэропортом Краснодара было закрыто из соображений безопасности с 2022 года. При этом сам аэропорт продолжал в полной мере поддерживать работоспособность, также в аэропорту укомплектован штат сотрудников. С 09:00 мск 11 сентября аэропорт Краснодара открыт для обслуживания рейсов. 17 сентября аэропорт возобновил полеты гражданской авиации, выполнив первый рейс из Москвы.

"Мы посчитали и поняли, что сегодня, буквально за 9 дней работы, преодолели планку в 10 000 пассажиров после возобновления полетов", - говорится в сообщении.

Международный аэропорт Краснодар является крупнейшим аэропортом Южного федерального округа, в 2021 году занимал девятое место среди российских аэропортов по числу перевезенных пассажиров. До введения ограничения полетов рейсы выполняли 40 авиакомпаний по 58 внутренним и международным направлениям. Пассажиропоток аэропорта за 2021 год составил 5 025 063 человека - это был рекордный показатель в истории авиагавани. Тогда рост пассажиропотока составил 38% по сравнению с 2020 годом.