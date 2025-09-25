В документе перечислены 23 вида деятельности

МОСКВА, 25 сентября. /ТАСС/. Запрет на работу иностранцев, которые трудятся на основании патентов, в торговле и перевозках продлили в Ненецком автономном округе (НАО) на 2026 год. Об этом говорится в постановлении губернатора, документ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.

В документе перечислены 23 вида деятельности, они относятся к различным видам торговли, перевозок различными видами транспорта, а также деятельность гостиниц, ресторанов, кафе и услуги по доставке продуктов питания.

Власти НАО запретили привлекать иностранцев, работающих на основании патентов, к работе в торговле, пассажирских и грузовых перевозках в марте 2024 года.