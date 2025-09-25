Выставка открыта для посещений до 28 февраля 2026 года

ПСКОВ, 25 сентября. /ТАСС/. Сотрудники федерального Псковского музея-заповедника открыли выставку работ, созданных современными китайскими художниками: в экспозиции, в частности, представлены работы, написанные в ходе пленэра на территории Псковской области. Проведение этой выставки совпало с завершением перекрестных Годов культуры России и Китая, сообщила пресс-служба музея.

"Сегодня во Дворе Постникова Псковского музея-заповедника прошел вернисаж "Пересечение миров: где встречаются души Востока и Запада". На выставке представлено более 80 работ, привезенных из Китая. Однако часть произведений художников созданы в 2025 году на пленэре на Псковской земле. Псковские пейзажи, выполненные в китайской художественной манере и технике, показывают образ Пскова - древнего форпоста на Западе нашей страны - таким, каким его видят наследники тысячелетней древней цивилизации Востока. Впервые псковичи смогут увидеть свою малую родину через такую оптику", - отмечается в сообщении пресс-службы.

В экспозиции представлены картины известных современных китайских художников, в их числе: Хуан Хуачжао, Ци Ванли, Цзоу Кэцзюнь, Дин Чжигуй, Чэн Сыби, Ван Дабэо, Чжоу Сяобин и Чэнь Тун. Выставка также дополнена предметами и документами из фондов псковского музея и государственного архива Псковской области, раскрывающими историю взаимоотношений Пскова и КНР на протяжении последнего столетия. В ходе церемонии открытия выставки состоялся мастер-класс по традиционной художественной китайской живописи Гохуа. Созданное в ходе мастер-класса художественное произведение поступит в музейный фонд России, в собрание Псковского музея-заповедника.

"Я была поражена, когда увидела Псков на полотнах художников - носителей многовековой культуры. И очень хотелось показать псковичам замечательные пейзажи Китая, такие тонкие и глубокие. В ходе сегодняшней встречи мы подпишем соглашение, в рамках которого планируется выставка музея в Китае. Мне бы очень хотелось, чтобы она прошла в следующем, юбилейном для музея, году", - приводит пресс-служба слова генерального директора псковского музея Светланы Мельниковой.

Выставка доступна для посещений до 28 февраля 2026 года. Данный проект - результат сотрудничества псковского музея-заповедника и китайской компании "Яшень" по развитию культуры и искусства при поддержке музея города Наньнин (провинция Гуанси). Как отметил консул по делам культуры генерального консульства КНР в Санкт-Петербурге Сун Чжэньцзя, проведение этой выставки совпало с завершением перекрестных Годов культуры России и Китая.

"Это время показало огромные перспективы культурного обмена между нашими странами. И эта выставка - важная часть этого сотрудничества. Используя традиционный китайский художественный язык и уникальный личный взгляд, художники изобразили древний и очаровательный Псков и прекрасные пейзажи Китая. Культурный обмен является неиссякаемой движущей силой развития отношений Китая и России", - приводит пресс-служба слова консула.