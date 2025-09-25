По словам руководителя комиссии Госсовета по направлению "Семья", субъекты РФ должны учиться друг у друга

МОСКВА, 25 сентября. /ТАСС/. Руководитель комиссии Госсовета по направлению "Семья", глава Мордовии Артем Здунов предложил выработать рейтингование регионов по принципу семейноцентричности. Об этом сообщается на сайте правительства Мордовии.

"Артем Здунов отметил, что необходимо выработать рейтингование регионов по реализации принципа семейноцентричности. Это поможет видеть, как обстоят дела у других субъектов, на что можно сделать упор у себя. Экспертное мнение в этом рейтинговании планируется доверить Общественной палате России и экспертному комитету комиссии Госсовета", - говорится в сообщении.

По словам Здунова, регионы должны учиться друг у друга. "Комфорт для семьи необходимо создать везде и для всех - и для тех, кто только задумывается о рождении первого ребенка, и для многодетных", - приводятся слова главы республики в сообщении.

Поддержка семей в Мордовии

Здунов отметил важность всесторонней поддержки семей с детьми. "Большой семье должно быть удобно! Молодая мамочка, когда она только планирует беременность, должна понимать, что и льготный график у нее будет, и выплата, и рабочее место она ни в коем случае не потеряет. И рождение ребенка никак не будет связано с прекращением ее карьерного роста. Такая уверенность должна быть на каждом этапе, поэтому здесь без большого блока промышленных предприятий мы не справимся", - считает Здунов.

По данным пресс-службы главы Мордовии, в республике налажено активное взаимодействие с предприятиями и коммерческим сектором. Мордовия первой в стране подписала трехстороннее соглашение между региональным правительством, Федерацией профсоюзов и отделением союза работодателей. Одно из основных направлений, обозначенное в этом документе, - семейноцентричность корпоративной политики. Существует единый корпоративный стандарт по поддержке семей с детьми.

"Также среди позитивных практик Мордовии - мера поддержки по обеспечению горячим питанием детей из многодетных семей без учета критерия нуждаемости, предоставление бюджетникам жилья в наем при рождении ребенка, действует семейная ипотека. В целом есть понятная траектория, какими мерами поддержки могут воспользоваться семьи по улучшению жилищных условий при появлении детей. Скоро в столице республики появится городское семейное такси, чтобы семьям с детьми было удобно передвигаться. Большое значение имеет развития инфраструктуры для семей с детьми - в детских садах, в школах, в развитии общественных пространств, в возможности путешествий с комфортом, предоставлении абонементов в спортивные объекты и скидок на посещение учреждений культуры", - отмечается на сайте.