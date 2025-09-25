Эксперт Черняк назвала условие для гармоничного развития малых городов России

Для этого нужна единая концепция световой среды, считает директор научно-образовательного центра "ДиТЕГС" Национального исследовательского Московского государственного строительного университета

ВЕЛИКИЙ НОВГОРОД, 25 сентября. /ТАСС/. Концепцию единой световой среды предлагают разработать для малых городов России. Этот стратегический документ задаст системные подходы к освещению на долгие годы вперед, заявила директор научно-образовательного центра "ДиТЕГС" Национального исследовательского Московского государственного строительного университета (МГСУ) Мария Черняк в рамках Х Парламентского форума "Историко-культурное наследие России".

"В России активно идет процесс реабилитализации городских территорий. Но <...> города сталкиваются с хаотичными преобразованиями общественных пространств, где освещение внедряется по остаточному принципу. В результате мы получаем фрагментарные хорошие решения, которые не синхронизированы с друг с другом и не вписываются в общую концепцию развития городской среды. Для поддержки социально-экономического развития и повышения качества жизни в малых городах и исторических поселениях нам необходимо внедрение комплексного системного подхода, который будет задавать направление по развитию освещения на долгие годы вперед. Необходим верхнеуровневый документ, и это не световой мастер-план, к которому вы сейчас очень многие привыкли", - заявила Черняк.

По ее словам, сейчас процесс благоустройства городских территорий часто лишен целостного подхода к световому оформлению. Преобразования общественных пространств носят хаотичный характер, а освещение внедряется по остаточному принципу. Это приводит к фрагментарным и нескоординированным решениям, которые не формируют единый вечерний облик населенных пунктов. Особенно остро эта проблема стоит в малых городах страны.

Предлагаемая концепция станет верхнеуровневым документом, отличным от точечных световых мастер-планов. Мастер-планы охватывают лишь фрагменты территорий, например, центральные улицы, оставляя без внимания внутридворовые и прогулочные зоны. В результате города не имеют четкого понимания, как развивать световую инфраструктуру на остальных пространствах. Это мешает формированию целостного и гармоничного восприятия городской среды.

Новая концепция будет основана на глубоком анализе градостроительной и климатической ситуации в каждом конкретном регионе. Ее целью является создание гармоничного светового пространства по всей стране с учетом культурного кода территорий. Документ предусмотрит взаимосвязь всех видов освещения: функционального, архитектурного, ландшафтного и декоративного. Это позволит сформировать уникальный световой пейзаж для каждого города.

Реализация концепции позволит регионам пересмотреть и укрепить нормативно-правовую и методическую базу в области наружного освещения. Адаптация подхода для малых городов и исторических поселений будет базироваться на ключевых принципах гармонизации визуальной среды, энергоэффективности и безопасности. Также подходы будут адаптированы к разнообразным условиям - от Крайнего Севера до юга России. Это повысит туристическую привлекательность городов и безопасность городских маршрутов.

О форуме

X Парламентский форум "Историко-культурное наследие России" проходит 25-26 сентября в Великом Новгороде. Основные темы для обсуждения - законодательное регулирование сохранения памятников, вопросы их охраны в малых городах и продвижение культурных ценностей. Форум призван выработать новые подходы к сохранению исторического наследия страны.