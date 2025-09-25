Основными темами модуля станут вопросы, связанные с экономикой

МОСКВА, 25 сентября. /ТАСС/. Второй модуль региональной программы "Герои среди СВОих" стартовал в Республике Мордовия. Основными темами модуля станут вопросы, связанные с экономикой, сообщатся на сайте правительства республики.

"Сегодня дан старт второму модулю региональной программы "Герои среди СВОих". Торжественное открытие состоялось в Мордовском государственном университете им. Н. П. Огарева. На протяжении 11 дней финалисты программы будут проходить обучение по экономическому профилю", - говорится в сообщении.

Региональная программа "Герои среди СВОих" разработана, чтобы подготовить кадры из числа участников и ветеранов СВО для работы в органах госвласти, общественных и политических организациях, на предприятиях республики.

О старте программы "Герои среди СВОих" объявили в феврале 2025 года. Основой инициативы стала президентская программа "Время героев". Больше месяца среди потенциальных участников проходил конкурсный отбор, в него входили тестирование и очные беседы с экспертами.

Первый модуль обучения включал лекции, мастер-классы, тематические встречи с компетентными спикерами. Весь теоретический материал направлен на формирование и развитие навыков, которые пригодятся в дальнейшей работе. В ходе межмодульной стажировки финалисты программы работали с наставниками - министрами, руководителями крупных организаций, общественными деятелями. Они знакомили подопечных со всеми нюансами своей работы, благодаря такому подходу участники программы получили уникальный опыт и попробовали себя в роли управленцев.

Всего участники программы пройдут четыре модуля обучения, после чего их ждет трудоустройство в региональные органы исполнительной власти, муниципалитеты, а также на ведущие предприятия республики.