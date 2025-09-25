В Ивановской области нуждающимся в гемодиализе обеспечат бесплатную транспортировку

Также медучреждениям на компенсацию пациентам затрат по проезду на транспорте к месту оказания медицинской помощи выделили более 1,7 млн рублей

МОСКВА, 25 сентября. /ТАСС/. Власти Ивановской области обеспечат жителям, страдающим хронической почечной недостаточностью, бесплатную транспортировку к месту проведения гемодиализа и обратно, соответствующий законопроект единогласно поддержали депутаты Ивановской областной думы. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе прокуратуры региона, выступившей инициатором законопроекта.

Ранее в Ивановской области добиться бесплатной транспортировки на гемодиализ можно было только в судебном порядке.

«Прокуратура Ивановской области по результатам анализа состояния законности в сфере оказания медицинской помощи лицам, страдающим хронической почечной недостаточностью, направила в профильный департамент предложение о внесении изменений в региональное законодательство с целью организации транспортировки пациентов до места получения процедуры "гемодиализа" от места жительства и обратно», - рассказали в пресс-службе. На рассмотрение в региональный парламент законопроект внес губернатор Станислав Воскресенский.

Отмечается, что в регионе проживает почти 400 человек, страдающих хронической недостаточностью. Всего им в неделю требуется более 1,4 тыс. процедур, в месяц - это более 5 тыс. процедур. На эти цели на 2025 год выделено более 7,5 млн рублей. Кроме того, дополнительно медицинским учреждениям на компенсацию пациентам затрат по проезду на транспорте к месту оказания медицинской помощи выделено более 1,7 млн рублей.