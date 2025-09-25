Зампредседателя правительства РФ Марат Хуснуллин назвал одним из ключевых проектов развития трассы транспортный обход Мариуполя

МЕЛИТОПОЛЬ, 25 сентября. /ТАСС/. Подготовительные работы для расширения трассы Р-280 "Новороссия" до четырех полос завершаются на 32-километровом участке от Мариуполя в Донецкой Народной республике до Запорожской области. Об этом сообщил заместитель председателя правительства РФ Марат Хуснуллин.

"Федеральная трасса Р-280 "Новороссия" - часть этого кольца (Азовского транспортного - прим. ТАСС), которую расширили до четырех полос в прошлом году от границы Ростовской области до Мариуполя. На сегодняшний день дорожники завершают подготовительные работы на участках капремонта от Мариуполя до границы с Запорожской областью протяженностью порядка 32 км", - цитирует вице-премьера пресс-служба правительства РФ.

По его словам, одним из ключевых проектов развития трассы Р-280 "Новороссия" остается транспортный обход Мариуполя.

"Федеральная дорожная сеть ЛНР, ДНР, Запорожской и Херсонской областей имеет стратегически важное значение, особенно в текущей геополитической ситуации. Мы прилагаем все необходимые усилия для качественной модернизации дорожной инфраструктуры. <...> Всесторонний, комплексный подход даст серьезный импульс развитию экономики всех четырех регионов", - приводит пресс-служба слова руководителя Федерального дорожного агентства Романа Новикова.