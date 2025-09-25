Национальный центр запустил виртуальный тур "Путешествие по России"

Интерактивный тур позволит пользователям осмотреть ключевые экспонаты и узнать об особенностях, промышленном и научном развитии, культуре и природных ресурсах разных регионов России

МОСКВА, 25 сентября. /ТАСС/. Национальный центр "Россия" запустил на своем сайте виртуальный тур по выставке "Путешествие по России".

"Теперь у миллионов пользователей по всему миру появилась возможность отправиться на иммерсивную экскурсию по нашей стране, не выходя из дома. Проект реализован с использованием технологии панорамной съемки 360 градусов, что создает эффект полного погружения в атмосферу каждого из восьми федеральных округов России", - говорится в сообщении на сайте Национального центра "Россия".

Интерактивный тур позволит пользователям осмотреть ключевые экспонаты и узнать об особенностях, промышленном и научном развитии, культуре и природных ресурсах разных регионов России. Также на сайте доступны дополнительные информационные материалы.

В сообщении центра отмечается, что проект открыл новые возможности в сфере образования и представил удобный инструмент для педагогов и студентов.

Выставка "Путешествие по России" открылась в НЦ "Россия" в марте 2025 года. Выставочное пространство площадью более 3 тыс. кв. м разделено на восемь зон, которые соответствуют федеральным округам России.