Особое внимание уделяется созданию запоминающегося визуального образа для туристов

ВЕЛИКИЙ НОВГОРОД, 25 сентября. /ТАСС/. Пилотный проект единой световой среды разрабатывают для Великого Новгорода. Его реализуют с особым вниманием к сохранению духовно-нравственных ценностей и объектов культурного наследия города, сообщила директор научно-образовательного центра "ДиТЕГС" "Национального исследовательского Московского государственного строительного университета" (МГСУ) Мария Черняк в рамках Х Парламентского форума "Историко-культурное наследие России".

"Сейчас разрабатывается пилотный проект световой среды для Великого Новгорода. Мы подошли к этому вопросу с особым трепетом и пониманием необходимости бережного сохранения духово-нравственных ценностей и объектов культурного наследия, которым славится этот стариннейший город России", - сказала Черняк.

По ее словам, художественная концепция и проверенные средства светового дизайна основаны на глубоком анализе архитектурных особенностей и идентичности территории. Проект сформирует гармоничный вечерний облик Великого Новгорода, подчеркивающий его историческую значимость. Специально разработанная подсветка ландшафтных территорий будет адаптирована для различных сезонов года. Это позволит режиссировать уникальные ночные панорамы ключевых видов города в течение всех четырех сезонов.

Особое внимание уделяется созданию запоминающегося визуального образа для туристов, который останется в их памяти. Важной задачей является подчеркивание культурной значимости и уникального кода каждого города, включая Великий Новгород. Эксперты выступают против бездумного копирования декоративных элементов из столиц в малые исторические города. Для каждого места должен работать свой художник, чтобы избежать китча и сохранить аутентичность.

В рамках проекта предлагается создание уникальных декоративных элементов, которые станут новой точкой притяжения. Это повысит туристическую привлекательность города, создав узнаваемые символы. Подобные решения должны органично вписываться в исторический контекст и подчеркивать значение места.

Ожидается, что пилотный проект задаст долгосрочные ориентиры для развития городского освещения. Он будет способствовать налаживанию эффективного взаимодействия между различными ведомствами Великого Новгорода. Реализация концепции обеспечит грамотную интеграцию новых световых решений в существующую городскую инфраструктуру. Успешный опыт планируется использовать в качестве примера для других исторических поселений страны.

О форуме

X Парламентский форум "Историко-культурное наследие России" проходит 25-26 сентября в Великом Новгороде. Основные темы для обсуждения - законодательное регулирование сохранения памятников, вопросы их охраны в малых городах и продвижение культурных ценностей. Форум призван выработать новые подходы к сохранению исторического наследия страны.