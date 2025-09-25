Роспотребнадзор не отмечает рост заболеваемости кишечными инфекциями

За последнюю неделю было зафиксировано снижение этого показателя почти на 10%

МОСКВА, 25 сентября. /ТАСС/. Заболеваемость острыми кишечными инфекциями (ОКИ) на протяжении всего 2025 года в России не превышает среднемноголетний уровень, за последнюю неделю было зафиксировано снижение этого показателя почти на 10%. Об этом сообщили журналистам в пресс-службе Роспотребнадзора.

Ранее директор Центра компетенций в области пищевой безопасности Роскачества Елена Спеценко предупредила в беседе с RT, что с наступлением осени традиционно фиксируется рост заболеваемости кишечными инфекциями.

"Заболеваемость острыми кишечными инфекциями в течение всего 2025 года в Российской Федерации не превышала среднемноголетний уровень. С начала осени роста заболеваемости ОКИ в Российской Федерации не отмечается. За последнюю неделю фиксируется снижение - почти на 10%", - говорится в сообщении.