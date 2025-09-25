Завершены основные строительные и отделочные работы

ГРОЗНЫЙ, 25 сентября. /ТАСС/. Глава Чечни Рамзан Кадыров сообщил, что в Грозном скоро откроется новый район имени Владимира Путина.

"Совсем скоро в Грозном откроется новый район имени президента России Владимира Путина - проект, который уже сегодня можно назвать одним из самых масштабных и значимых для столицы Чеченской Республики. Я регулярно приезжаю на площадку, чтобы лично оценить темпы и качество работ", - написал глава Чечни в своем Telegram-канале.

По его словам, завершены основные строительные и отделочные работы, выполнено благоустройство общественных пространств, проложены инженерные сети и транспортные коммуникации, а также установлено уличное освещение и высажены деревья.

"Масштаб проделанной работы действительно впечатляет. Еще совсем недавно здесь только начинали подготовку площадки и закладывали фундаменты, а сегодня территория превратилась в полноценный жилой квартал. Построены современные дома, обустроены улицы, появились просторные прогулочные зоны и новые дороги. Видно, что район готовится к жизни, всё выглядит цельно и продуманно", - написал он.

Кадыров добавил, что уже построено 30 жилых домов, которые расположены вдоль широкого проспекта и центральных пешеходных улиц.

"Параллельно продолжается строительство социальных объектов. Это формирует целостный облик территории, где жилье, работа и досуг будут сочетаться в едином пространстве. Уверен, что новый район станет одним из ключевых центров развития города и центром притяжения как для жителей города, так и гостей столицы", - рассказал глава региона.