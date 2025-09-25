Курорт "Мамисон" в зимний период посетят около 30 тыс. человек

Ожидается, что добавятся еще 100 мест размещения, будут работать 19 км трасс

ПЯТИГОРСК, 25 сентября. /ТАСС/. Курорт "Мамисон" примет зимой около 30 тыс. человек. Об этом сообщается в Telegram-канале полномочного представителя президента РФ в Северо-Кавказском федеральном округе Юрия Чайки по итогам встречи с генеральным директором института развития "Кавказ.РФ" Андреем Юмшановым.

"Главной темой разговора стала подготовка к новому зимнему сезону на курортах Северного Кавказа. Как было озвучено, первых горнолыжников на курортах под управлением компании готовятся встретить уже в ноябре. Сегодня после ежегодных регламентных работ для туристов открылись канатные дороги на Эльбрусе. Здесь также завершается монтаж систем искусственного оснежения, а к старту сезона появится и вечернее катание при искусственном освещении", - говорится в сообщении.

Для осетинского "Мамисона" этот зимний сезон будет дебютным. Ожидается, что к имеющимся 100 на курорте добавятся еще 100 мест размещения. Будут работать все 19 км трасс. Предполагаемый турпоток - не менее 30 тыс. человек. В целом рост числа гостей на курортах Северного Кавказа, по прогнозам, составит 10-15%.

"Кроме этого, Андрей Юмшанов сообщил о новых проектах "Кавказ.РФ". Инвестиционный портфель института развития достиг 200 млрд рублей. В нем, помимо традиционных агропрома и строительства, появились технологичная переработка и креативные индустрии", - говорится в сообщении.