В Элисте музыкальным спектаклем открылся Международный буддийский форум

ЭЛИСТА, 25 сентября. /ТАСС/. Третий Международный буддийский форум "Буддийский мир в новом тысячелетии", собравший гостей из порядка 35 стран мира, торжественно открылся в Элисте авторским музыкальным спектаклем "Кочевье народа" и выступлениями лучших артистов Калмыкии, сообщает корреспондент ТАСС.

Автором музыкального спектакля "Кочевье народа" стал режиссер и продюсер Андрей Болтенко, сооснователь мультимедиа студии Raketamedia и режиссер-постановщик открытия Олимпийских игр в Сочи. Сюжет, вдохновленный калмыцким фольклором, ожил на девяти LED-экранах высотой по десять метров каждый, размещенных на фоне бескрайней степи. Благодаря мультимедийным технологиям перед зрителями открывался портал в мир истории Калмыкии и буддийской философии. В роли чтеца выступил актер и режиссер Евгений Сангаджиев.

Испортившаяся к вечеру погода не смогла испортить настроения тысячам зрителей, собравшихся на открытие форума. Они аплодисментами также встречали выступления артистов, чьи яркие костюмы и хореография создали на сцене магическую палитру, где каждая деталь рассказывала свою уникальную историю.

"Для Калмыкии большая честь встречать третий Международный буддийский форум. Республика всегда славится своим гостеприимством, и как видите, мы постарались качественно подготовиться. Очень надеюсь, <…> что всем нашим гостям запомнится этот форум, и каждый найдет ответы на свои вопросы, связанные с буддийской философией, с буддийским учением, со стремлением к гармонии и с миром, и с самим собой", - сказал журналистам глава республики Бату Хасиков.

Руководитель региона отметил, что Калмыкия вносит свой вклад в создание буддийского образования в России. В частности, в рамках форума планируется открыть буддийскую школу, созданную по аналогии с воскресной православной. Очень важно, резюмировал он, что проведение Международного буддийского форума позволит региону внести свой вклад в укрепление авторитета России на международной арене.

III Международный форум "Буддийский мир в новом тысячелетии" проходит с 25 по 28 сентября в Элисте по поручению президента РФ Владимира Путина. На форуме ожидаются иностранные делегации представителей буддийского духовенства: учителя, духовные наставники, настоятели храмов. Организаторами форума выступают правительство Республики Калмыкия, Фонд содействия буддийскому образованию и исследованиям, Центральное духовное управление буддистов, Центральный хурул Калмыкии.

