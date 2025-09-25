В Госдуму внесут проект о бесплатном горячем питании для всех школьников

Питание будут предоставлять как минимум раз в день вне зависимости от доходов или социального статуса семьи

МОСКВА, 26 сентября. /ТАСС/. Группа депутатов во главе с первым замруководителя фракции "Справедливая Россия - За правду" Дмитрием Гусевым и председателем комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Ярославом Ниловым внесут на рассмотрение Госдумы межфракционый законопроект о бесплатном горячем питании для всех школьников. Текст законопроекта есть в распоряжении ТАСС.

Законопроектом предлагается внести изменения в закон "Об образовании в Российской Федерации". Предлагается установить, что обучающиеся по образовательным программам основного общего образования и среднего общего образования в государственных и муниципальных образовательных организациях будут обеспечиваться бесплатным горячим питанием не менее одного раза в день. Законопроектом предусмотрено, что питание будет предоставляться всем детям без учета доходов семьи или социального статуса, за счет средств федерального, региональных и муниципальных бюджетов.

Как пояснил ТАСС Гусев, здоровье школьников напрямую связано с качественным питанием. "Сегодня ученики средних и старших классов часто ограничиваются бутербродами, сладостями или газировкой. Мы предлагаем гарантировать каждому школьнику горячее питание хотя бы раз в день. Это инвестиция в здоровье и работоспособность детей, а значит - в будущее страны", - отметил он.

В свою очередь Нилов добавил, что предоставить бесплатное горячее питание старшеклассникам просят в том числе и их родители. "Дети старших классов дольше находятся в школе, и это вопрос в том числе состояния их здоровья", - сказал Нилов ТАСС.