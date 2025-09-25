В России откроется марафон "Знание. Первые"

Марафон войдет в программу международного форума World Atomic Week и откроется в Москве в павильоне "Россия - моя история" на ВДНХ

МОСКВА, 26 сентября. /ТАСС/. Федеральный просветительский марафон "Знание. Первые" пройдет с 26 по 28 сентября и будет посвящен 80-летию атомной промышленности. Марафон впервые выходит за пределы России, к 11 городам РФ добавится площадка в Абхазии.

Мероприятие проведет Российское общество "Знание" при поддержке госкорпорации "Росатом". Марафон войдет в программу международного форума World Atomic Week и откроется в Москве в павильоне "Россия - моя история" на ВДНХ.

Лекторами выступят государственные и общественные деятели, лидеры бизнеса, ученые, спортсмены, герои России, мастера культуры и искусства. Они расскажут школьникам и студентам о значении атомной отрасли для страны, о научных подвигах советских и российских ученых, а также раскроют перспективы будущего.

Как отметил генеральный директор общества "Знание" Максим Древаль, слушатели из первых уст услышат от выдающихся людей истории, познакомятся с опытом людей, которые сегодня двигают страну вперед. "Важно, чтобы ребята увидели для себя возможности, осознали, что в будущем именно им предстоит взять ответственность за развитие России. Знания, полученные на марафоне, могут стать ключом к реализации их амбиций и таланта", - подчеркнул он.

Выступления лекторов будут транслироваться на сайте общества "Знание", а также в группе просветительской организации в соцсети "ВКонтакте".

Первый федеральный просветительский марафон "Знание. Первые" был организован в мае 2021 года и стал символом перезагрузки общества "Знание". За четыре года прошло уже девять марафонов, в рамках которых состоялось более 1 300 встреч молодежи с выдающимися людьми.

ТАСС - генеральный информационный партнер марафона.