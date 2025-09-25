В России обновили правила выплат туристам при банкротстве туроператоров

Деньги туристам будут возвращать из фонда, который формируют из регулярных отчислений операторов

МОСКВА, 26 сентября. /ТАСС/. Обновленные правила возмещения ущерба российским туристам при банкротстве туроператоров в сфере выездного туризма утверждены на следующие шесть лет. Об этом говорится в постановлении правительства РФ, с которым ознакомился ТАСС.

Новые правила будут действовать с 1 марта 2026 года по 1 марта 2032 года.

Как следует из документа, принципиальных изменений не предусмотрено. Средства туристам будут возвращать из Фонда персональной ответственности, формируемого за счет регулярных взносов туроператоров.

Среди нововведений - изменение способа информирования о ситуации вокруг компании. Туроператор должен будет размещать заявление о прекращении деятельности на своем официальном сайте, тогда как ранее это допускалось делать через СМИ. Также уточняется порядок расчетов с туристами при недостатке средств в фонде и сроки рассмотрения заявлений о компенсациях.

Действие предыдущих правил прекратится с введением в действие нового документа.