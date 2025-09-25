ПЯТИГОРСК, 26 сентября./ТАСС/. Знать и понимать подходы, которые советские ученые использовали в своих ответах на большие вызовы, необходимо. Об этом заявил замминистра науки и высшего образования РФ Денис Секиринский на Первой всероссийской школе молодых ученых "Наука и технологии в СССР" в Центре знаний "Машук".

"В советском опыте, в том числе и в опыте управления наукой, самое важное - это понимание того, что те задачи, которые мы решаем сегодня, носят перманентный характер. С очень похожими задачами и с очень похожими вызовами сталкивались наши предшественники. Отвечали они на них по-своему, и знать и понимать подходы, которые они использовали в своих ответах на большие вызовы, я считаю, это просто наш священный долг, хотя бы для того, чтобы понимать логику изменений, найти тот путь, который привел нас к тому состоянию, в котором мы сейчас находимся", - сказал Секиринский.

По его мнению, в настоящее время применимы практики советского научного подхода, связанные со спецификой принятия решений в ограниченных условиях.

"Ресурсы всегда ограничены, в Советском Союзе они тоже были ограничены, но вместе с тем зачастую удавалось принимать достаточно оптимальные решения, которые привели нас к тому, что Советский Союз был действительно ведущей мировой научно-технологической, промышленной державой", - добавил Секиринский.