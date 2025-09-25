Климат в Москве может стать тропическим через 50-70 лет

Это может произойти, если температура продолжит расти такими же темпами, отметил эксперт Николай Терешонок

МОСКВА, 26 сентября. /ТАСС/. Климат в Москве может поменяться с умеренно-континентального на тропический через 50-70 лет. Такое мнение выразил ТАСС начальник отдела метеорологии и климата Центрального управления по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды Николай Терешонок.

"Через 50 лет или к концу века климат в Москве при существующих темпах роста температуры вполне может приблизиться к тропическому. Несмотря на это, идея "вырыть море" в Москве с любой точки зрения - это фантастика", - отметил эксперт.