Губернатор Камчатки раскритиковал ход работ по реконструкции домов

Подрядчику грозят штрафные санкции

ПЕТРОПАВЛОВСК-КАМЧАТСКИЙ, 26 сентября. /ТАСС/. Губернатор Камчатки Владимир Солодов раскритиковал ход работ по реконструкции домов в историческом центре Петропавловска-Камчатского в рамках мастер-плана. Подрядчику грозят штрафные санкции вплоть до расторжения контракта и уголовной ответственности, сообщается на сайте краевого правительства.

"Мы здесь встречались ранее, и с тех пор мало что изменилось. Выполнен недостаточный объем работ. Не первый раз слышу обещания, которые вы потом не сдерживаете. Я проверю, чтобы все было сделано. Количество рабочих увеличьте в несколько раз. Через две недели встретимся. Если будет положительная динамика - хорошо, если нет - будем решать вопрос", - сказал Владимир Солодов подрядчику.

Уточняется, что, если за этот период ситуация не изменится, то к подрядчику будут применены штрафные санкции вплоть до расторжения контракта и уголовной ответственности.

Согласно мастер-плану развития Петропавловска-Камчатского в здании дома №11 по улице Красинцев будет располагаться арт-галерея нового креативного кластера "Икра". Реставрационные работы будут проходить с особым вниманием к сохранившимся оригинальным частям здания. В доме №13 откроется творческая резиденция.

Здания по улице Красинцев возведены в 1909-1912 годах. Они строились под квартиры служащих казначейства.