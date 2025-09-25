Особое внимание специалисты уделяют подготовке к осенне-зимнему периоду

МОСКВА, 26 сентября. /ТАСС/. Магаданская область досрочно завершает восстановительные мероприятия на подшефной территории в ДНР - городе Ждановке, запланированные на 2025 год. Об этом ТАСС сообщили в областном правительстве.

"Магаданская область досрочно завершает выполнение плана 2025 года на подшефной территории. Всего с начала нашего сотрудничества реализовано 85 мероприятий, из них 13 - в этом году", - цитирует пресс-служба слова губернатора области Сергея Носова.

Уточняется, что магаданские специалисты особое внимание уделяют подготовке к осенне-зимнему периоду. Аварийная бригада колымчан работает на социальных объектах Ждановки.

Магаданская область в 2022 году взяла шефство над Ждановкой и оказывает помощь и поддержку в восстановлении объектов на территории города.