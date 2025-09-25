Жильцов могут штрафовать за нарушение санитарно-эпидемиологических требований

МОСКВА, 26 сентября. /ТАСС/. Жильцы могут быть оштрафованы за антисанитарию в квартире в случае, если соседи пожалуются на них в Роспотребнадзор и приложат к обращению все необходимые документы. Об этом заявил ТАСС первый зампредседателя комитета Госдумы по строительству и ЖКХ Владимир Кошелев (ЛДПР).

Депутат отметил, что обязанность соблюдать в квартире санитарно-эпидемиологические требования четко прописана в Жилищном кодексе РФ. Если жильцы нарушают нормы, они создают угрозу не только себе, но и всем жильцам многоквартирного дома, подчеркнул он.

"Важно заранее зафиксировать все доказательства, сделав фотографии и видеозаписи, а после подать жалобу в управляющую компанию или товарищество собственников жилья. Если соседи игнорируют предписания об уборке, обратиться с жалобой на нарушение санитарно-эпидемиологических требований можно в Роспотребнадзор, приложив копии акта обследования УК или ТСЖ. В случае выявления нарушений организация вынесет предписание и даже может привлечь соседей к административной ответственности. За антисанитарию оштрафуют на сумму от 500 до 1 000 рублей", - пояснил Кошелев.

Если антисанитария в квартире создает угрозу распространения инфекционных заболеваний, можно позвонить на горячую линию санитарно-эпидемиологической станции, добавил депутат. "Асоциальный образ жизни жильцов дома и нарушение общественного порядка - также повод для обращения, но уже в полицию или к участковому", - заключил первый зампред думского комитета.