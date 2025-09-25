Теперь в их числе не только фермеры, но и организации и ИП, оказывающие услуги в области растениеводства и животноводства

МОСКВА, 26 сентября. /ТАСС/. Власти Еврейской автономной области (ЕАО) приняли решение об увеличении числа категорий производителей, которые получат льготы на транспортный налог. Об этом в своем Telegram-канале сообщила губернатор Мария Костюк.

"Законодательное собрание ЕАО поддержало нашу инициативу о расширении категорий производителей, которые имеют право на уплату 50% ставки. Теперь в их числе не только фермеры, но и организации и ИП, оказывающие услуги в области растениеводства и животноводства", - проинформировала она.

Костюк уточнила, что с принятием поправок в региональный закон указанные категории будут платить вдвое меньший транспортный налог на грузовые машины, автобусы, мотоциклы и мотороллеры.