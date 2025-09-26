Более 600 машин ожидают проезда по Крымскому мосту

Очереди возникли после перекрытия моста

СИМФЕРОПОЛЬ, 26 сентября. /ТАСС/. Более 600 автомобилей находятся в очереди на проезд по Крымскому мосту, время ожидания составляет около 1-2 часов. Об этом сообщается в Telegram-канале о ситуации на подходах к мосту.

Очереди возникли после перекрытия Крымского моста. Ограничения действовали с 00:30 мск до 02:40 мск. До закрытия моста в очереди находились около 470 автомобилей.

"В очереди на ручной досмотр со стороны Тамани находится 237 транспортных средств. Время ожидания около часа. В очереди на ручной досмотр со стороны Керчи находится 412 транспортных средств. Время ожидания около двух часов", - говорится в сообщении.