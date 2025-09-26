В России предложили давать 14 дней отпуска ухаживающим за инвалидами I группы

Письмо с предложением внести изменения в трудовой кодекс направил министру труда председатель партии "Справедливая Россия - За правду" Сергей Миронов

МОСКВА, 26 сентября. /ТАСС/. Председатель партии "Справедливая Россия - За правду" Сергей Миронов направил письмо на имя министра труда и социальной защиты Антона Котякова с просьбой рассмотреть возможность предоставления ежегодного отпуска всем гражданам, занимающимся воспитанием ребенка-инвалида или уходом за инвалидом I группы. Текст письма есть в распоряжении ТАСС.

"Представляется необходимым внести изменения в статью 263 Трудового кодекса Российской Федерации, дополнив ее прямой нормой следующего содержания: "Работнику, осуществляющему уход за членом семьи или иным родственником, являющимся инвалидом I группы, либо за ребенком-инвалидом, гарантируется ежегодный дополнительный отпуск без сохранения заработной платы продолжительностью до 14 календарных дней", - говорится в документе.

Отмечается, что в настоящее время такой отпуск предоставляется только в тех организациях, где это предусмотрено коллективным договором, что создает неравенство среди граждан.

"Лица, осуществляющие уход за детьми-инвалидами и инвалидами I группы, несут колоссальную физическую и эмоциональную нагрузку, государство обязано гарантировать им минимальный уровень защищенности", - добавил Миронов.