Мэр Кольцов: в Мариуполе шефы и "Единый заказчик" отремонтировали 216 соцобъектов

МАРИУПОЛЬ, 26 сентября. /ТАСС/. Регионы-шефы и публично-правовая компания "Единый заказчик" отремонтировали в Мариуполе более 200 социальных объектов с 2022 года. Об этом в интервью ТАСС сообщил мэр города Антон Кольцов.

"Полностью восстановлено 216 социальных объектов. Это силами ППК "Единый заказчик" и силами регионов-шефов, то есть города-побратима Санкт-Петербурга и Тульской областью. Это абсолютно разнообразные объекты. Это объекты культуры, объекты спорта. Безусловно, в первую очередь, это детские сады и школы. На сегодняшний день у нас функционируют 29 садов и 29 школ. В школах у нас учатся 17 тысяч детей. В садик у нас ходят на сегодняшний день 3 800 малышей", - сказал Кольцов.

Он отметил, что одним из первых объектов в регионе был восстановлен Дом пионеров, который сейчас является Центром детского и юношеского творчества.

