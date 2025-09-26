Тульская область построит в Мариуполе физкультурно-оздоровительный комплекс

Также мэр Мариуполя Антон Кольцов добавил, что регион-шеф планирует восстановить школу и детский сад

МАРИУПОЛЬ, 26 сентября. /ТАСС/. Регион-шеф Мариуполя Тульская область построит новый физкультурно-оздоровительный центр в левобережной части города. Об этом сообщил интервью ТАСС мэр Мариуполя Антон Кольцов.

"Принято решение Тульской областью, губернатором, о строительстве на левом берегу физкультурно-оздоровительного комплекса, ФОК будет с бассейном и также будет с плоскостным ядром, то есть рядом с бассейном будет тоже небольшой стадион под разные виды спорта", - сказал Кольцов.

По словам мэра, сегодня в левобережной части Мариуполя не хватает спортивной инфраструктуры. "На левом берегу на сегодняшний день у нас спортивных объектов очень мало, практически нет, дворовые площадки есть, то есть вот такой полноценный объект нужен", - отметил Кольцов.

Он добавил, что также регион-шеф планирует восстановить школу и детский сад в дополнение к ранее отремонтированным объектам социальной инфраструктуры.

