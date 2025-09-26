Злоумышленники убеждают жертву якобы из-за взлома личного кабинета на "Госуслугах" перевести средства на "безопасный" счет, предупредили в МВД

МОСКВА, 26 сентября. /ТАСС/. Мошенники придумали и стали внедрять схему обмана россиян, в ходе которой выманивают код из СМС под предлогом записи в очередь на поверку счетчиков, а потом, якобы из-за взлома аккаунта на "Госуслугах", убеждают перевести сбережения. Это следует из материалов МВД РФ, с которыми ознакомился ТАСС.

Так, неизвестные звонят человеку, представляются сотрудниками энергосбытовой компании и сообщают о необходимости поверки счетчиков. Когда человек соглашается, ему говорят о необходимости подтвердить запись в очереди. Для этого аферисты просят продиктовать код из СМС.

Затем потенциальной жертве приходит сообщение на электронную почту с предупреждением о подозрительных операциях на "Госуслугах" и просьбой связаться по номеру телефона. Перезванивая по нему, человек начинает вести беседу якобы с сотрудником портала, который убеждает жертву в том, что от его имени оформлена доверенность на финансовые операции. Для убедительности своих слов мошенники даже могут предоставить скриншот страницы из личного кабинета человека.

Следующим этапом мошеннической схемы является общение с жертвой "сотрудника ФСБ", который под угрозой уголовной ответственности "за спонсирование ВСУ" требует срочных действий. Введенный в заблуждение человек, охваченный паникой, по указанию звонивших переводит накопления на якобы безопасный счет или передает их курьеру.