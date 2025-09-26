Вильфанд: в Крыму завершается "бархатный сезон"

При этом научный руководитель Гидрометцентра отметил, что на других курортах Черного моря он еще продолжится

МОСКВА, 26 сентября. /ТАСС/. Понижение температуры и дожди прогнозируются на юге европейской части России в ближайшие дни. "Бархатный сезон" завершается в Крыму, на других курортах Черного моря он продолжится, сообщил ТАСС научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.

"В Крыму в ближайшие дни прогнозируются ветер с порывами до 25 м/с и осадки. Также происходит понижение температуры воды в курортных городах Крыма. В Ялте и Алуште она составляет плюс 20 градусов, в Евпатории - плюс 21. Но все-таки традиционно в конце сентября в Крыму "бархатный сезон" завершается. На черноморском побережье он продолжается, температура воды в Сочи, Анапе находится в диапазоне плюс 22 градусов, в Геленджике и Туапсе - плюс 23", - сказал он.

Вильфанд отметил, в ближайшие дни значительное понижение температуры коснется Южного и Северо-Кавказского федеральных округов. В Волгоградской и Астраханской областях, начиная с пятницы, ночные температуры составят всего плюс 2-7 градусов, а дневные - плюс 12-17. "Это холодно, на 3-4 градуса ниже нормы", - уточнил метеоролог .

В Краснодарском крае температура тоже понизится до плюс 20-22 градусов. А в Крыму, в Симферополе, в степных районах диапазон дневных температур до конца недели составит плюс 14-19 градусов, в приморских городах - плюс 17-20.