МОСКВА, 26 сентября. /ТАСС/. Переменная облачность и температура воздуха до плюс 15 градусов прогнозируются в Москве в пятницу, сообщается на сайте Гидрометцентра.

Днем в столице будет 13-15 градусов тепла. В ночь на субботу температура может опуститься до плюс 5 градусов. Осадков не ожидается.

Ветер северо-западный, 5-10 м/с. Атмосферное давление составит 758 мм ртутного столба.

В Подмосковье в пятницу температура воздуха будет колебаться в пределах плюс 10 - плюс 15 градусов. В ночь на пятницу столбики термометров могут опуститься до отметки плюс 2 градуса.