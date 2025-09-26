Однако, добавил научный руководитель Гидрометцентра, на юго-востоке европейской территории заморозки являются неблагоприятным явлением

МОСКВА, 26 сентября. /ТАСС/. Ночные заморозки в центральной полосе России не несут рисков для сельскохозяйственных культур, однако на юге европейской России такая ситуация может стать проблемой. Об этом сообщил ТАСС научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.

"С точки зрения агрометеорологии, в центре европейской России заморозки уже не относятся к опасным явлениям. Потому что уборка сельхозкультур практически завершается, и возникающие заморозки не приносят неблагоприятных явлений", - сказал он.

Однако, добавил Вильфанд, что на юго-востоке европейской территории заморозки являются неблагоприятным явлением.

В Волгоградской области ночью отмечается невысокая температура, 26 и 27 сентября в воздухе и на поверхности почвы она будет опускаться до минус трех градусов.