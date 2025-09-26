Прокуратура вернула в собственность Владивостока незаконно захваченный участок

Речь идет о территории, на которой находилась часть имения семьи организатора и участника банды Александра Ясина

ВЛАДИВОСТОК, 26 сентября. /ТАСС/. Прокуратура добилась решения о сносе части имения семьи организатора и участника банды Александра Ясина в пригороде Владивостока и возвращения в собственность незаконно захваченного земельного участка. Об этом сообщили в пресс-службе прокуратуры Приморского края.

"Прокуратура повторно добилась решения о сносе части имения семьи Ясина с бассейном, баней и спортивной площадкой в пригороде Владивостока, - говорится в сообщении. - В апреле 2023 года в ходе проверки надзорным ведомством установлено, что на территории коттеджа в районе Океанской во Владивостоке, где проживал совладелец Спортивного рынка Александр Ясин, лидер ранее "неприкасаемой" банды, незаконно захвачено более 2 171 кв. м муниципальной земли. Дом и несколько построек размещены на земле, находящейся в собственности и аренде ответчика, но большая часть территории, где возведены бассейн, баня, спортивная площадка захвачена незаконно. Прокурор Советского района города Владивостока предъявил в суд иск о возврате земельного участка в собственность муниципалитета и демонтаже незаконно возведенных объектов".

В октябре 2024 года суд удовлетворил требования прокурора в полном объеме и оставил встречные исковые требования ответчика о признании права собственности на бассейн со стилобатом без удовлетворения.

Однако апелляционная инстанция, указав на то, что права жителей Владивостока действиями Ясина не нарушены, отменила это решение и отказала в удовлетворении требований прокурора. Прокурор края добился направления дела на новое апелляционное рассмотрение. "Накануне Приморский краевой суд признал доводы прокурора обоснованными, решение суда первой инстанции оставлено без изменения. Земельный участок после приведения его в первоначальное состояние должен быть возвращен в собственность Владивостока, а бассейн со стилобатом, признанный самовольной постройкой, снесен. Фактическое исполнение решения суда поставлено на контроль в прокуратуре края", - добавили в прокуратуре.