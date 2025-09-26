Предварительное судебное заседание по делу экс-мэра Владивостока отложили

В июле суд уже взыскал с семьи Николаева более 590 млн рублей

ВЛАДИВОСТОК, 26 сентября. /ТАСС/. Предварительное судебное заседание по иску Генпрокуратуры РФ в отношении экс-мэра Владивостока Владимира Николаева назначено на 17 октября. Об этом сообщили ТАСС в пресс-службе объединенной судебной системы Приморского края.

"Предварительное судебное заседание отложено на 17 октября", - сказали в пресс-службе.

Как ранее писала газета "Коммерсант", Генпрокуратура просит суд изъять у бывшего мэра Владивостока, его родных и доверенных лиц собственность на сумму 5,3 млрд рублей и более 700 млн рублей. Иск подан в Ленинский районный суд Владивостока. ГП настаивает, что Николаев, несмотря на то, что занимал должности регионального депутата и мэра, занимался предпринимательской деятельностью и использовал свои полномочия для незаконного обогащения.

В июле суд уже взыскал с семьи Николаева более 590 млн рублей. В федеральную собственность также был обращен 821 объект недвижимости, принадлежавший Николаеву и другим ответчикам. В частности, речь идет об имущественном комплексе санатория "Амурский залив", апарт-отеле "Магнум" и 12 земельных участках.

Владимир Николаев был главой администрации города Владивостока с 2004 по 2008 год. Он владеет рядом компаний в городе. 27 февраля 2007 года Приморская прокуратура возбудила в отношении него уголовные дела по факту злоупотребления и превышения должностных полномочий. По данным следствия, чиновник оплачивал из городского бюджета личную охрану и милицейское сопровождение своего автомобиля, на что не имел права. Кроме того, он был обвинен в незаконном выделении частным лицам четырех участков земли. В совокупности ущерб городскому бюджету составил порядка 17 млн рублей. 24 декабря 2007 года Ленинский районный суд города приговорил Николаева к 4,5 года лишения свободы условно (приговор вступил в силу 20 февраля 2008 года).