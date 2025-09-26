Ховалыг: важно сохранять ценности буддизма среди молодежи

Глава региона отметил, что традиции, такие как празднование нового года по лунному календарю, необходимо передать молодому поколению

ЭЛИСТА, 26 сентября. /ТАСС/. Традиционные духовные ценности буддизма важно сохранять и развивать среди молодого поколения. Об этом в кулуарах III Международного буддийского форума сообщил ТАСС глава Тувы Владислав Ховалыг.

"Возрождение буддийских традиций после долгого перерыва началось с 90-х годов, и что важно, началось с народных инициатив по строительству храмов и культовых сооружений на общие пожертвования, активного внедрения буддийских ритуалов в такие народные празднования, как Шагаа (встреча нового года по лунному календарю). <…> Сегодня важно эти традиции передать молодому поколению. Для нашей республики, в которой молодежь и дети составляют треть населения, очень важно сохранение и развитие традиционных духовных ценностей", - сообщил Ховалыг.

По словам главы Тувы, такие мероприятия как Международный буддийский форум дают возможность поделиться опытом. "IV Международный буддийский форум состоится в Республике Тыва. Мы уже начали готовиться к приему участников и гостей и с большим нетерпением ждем участников форума в городе Кызыл, в самом центре азиатского материка, в месте рождения великой реки Енисей", - добавил Ховалыг.

III Международный форум "Буддийский мир в новом тысячелетии" проходит с 25 по 28 сентября в Элисте по поручению президента РФ Владимира Путина. В форуме участвуют делегации порядка 35 стран, в их составе - представители буддийского духовенства: учителя, духовные наставники, настоятели храмов. Организаторами форума выступают правительство Республики Калмыкия, Фонд содействия буддийскому образованию и исследованиям, Центральное духовное управление буддистов, Центральный хурул Калмыкии.

