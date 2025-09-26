Лишь некоторых погибших удавалось похоронить в Курсе, рассказала местная жительница

КУРСК, 26 сентября. /ТАСС/. Жители пригорода Суджи Заолешенка хоронили погибших во время оккупации ВСУ односельчан в огородах, сообщила журналистам единственная оставшаяся в селе женщина Раиса Корниенко.

"У меня брат умер, не выдержал войны. Сердце не выдержало, во время оккупации умер. Отвезли его в Курск. А так вон похоронены на огородах, в бурьянах. Когда украинцы были, умирали [местные жители], на огородах хоронили людей", - сказала Корниенко.

По ее словам, она осталась в селе, несмотря на опасность, чтобы ухаживать за брошенными животными. "У меня тут собаки, коты, встаю рано и начинаю им варить кушать в кастрюле. Животные не мои, их тут побросали [местные жители]. А что делать? Мне некуда было ехать, да и живность бросать мне так жалко, что будет, то будет", - сказала жительница.

Корниенко рассказала также, что весь период оккупации села украинскими военными пережила в селе и вспомнила, как впервые увидела российских военных.

"Я как вышла рано утром, вижу, там солдаты. Думала, украинские, и ушла обратно в дом. А они увидели и ко мне. Постучались, я вышла. Они спросили: "Вас кто-нибудь обижал? Мы ваши, русские". Они все в саже, по трубе же газовой шли, а я их обнимаю, целую всех", - сказала женщина.