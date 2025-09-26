Инициатива касается материалов по производству взрывчатки, употреблению запрещенных веществ, о половых отношениях, об онлайн-казино, со сценами насилия и унижения человеческого достоинства, а также с нецензурной бранью

МОСКВА, 26 сентября. /ТАСС/. Анализ обращений в Общественную палату (ОП) РФ по теме дистанционного мошенничества свидетельствует о необходимости введения на государственном уровне возрастных ограничений на предоставление доступа к определенному контенту в сети Интернет. Об этом сообщил ТАСС член комиссии ОП РФ по общественной экспертизе законопроектов и иных нормативных актов Евгений Машаров.

"Поток жалоб показывает, что необходимо обязать операторов сотовой связи подключать функцию "родительского контроля" по умолчанию к детским тарифам. <...> Речь не идет о тотальном запрете, необходимо определить рамки должного и допустимого", - сказал Машаров.

Он отметил, что с начала специальной военной операции несовершеннолетние россияне в большей степени стали вовлекаться в совершение различных правонарушений, в том числе преступлений против государства, при этом изначально общение с ними шло через онлайн-игры в сети Интернет. "Одновременно с этим всплеск телефонного мошенничества показал, что граждане с 14 до 18 лет находятся в особой зоне риска. И с учетом наличия у подавляющего большинства детей мобильных телефонов с возможностью использования мобильного интернета проблема многократно возрастает", - сказал Машаров.

Он уточнил, что это касается не только различного контента по производству взрывчатых и иных опасных веществ, употребления запрещенных веществ, половых отношений, но также онлайн-казино, сцен насилия и унижения человеческого достоинства, нецензурной брани.

"Ряд технологических решений и процессов уже запущены, это касается и контроля трафика, возможности блокировки и выбора разрешенных сайтов. Ряд сотовых операторов уже реализовала сервис "родительский контроль". Но этого недостаточно", - сказал Машаров.

По его мнению, необходимо полностью переосмыслить концепцию юридической ответственности за нарушения в сфере распространения материалов, предназначенных для детей, включая прокатные удостоверения и возрастную маркировку.