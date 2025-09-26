Минлесохоты Камчатки: выход медведей нельзя назвать повторением ситуации 2024 года

Как напомнили в ведомстве, в прошлом году на конец сентября в Петропавловске-Камчатском вынужденно отстрелили 50 медведей за девять месяцев

ПЕТРОПАВЛОВСК-КАМЧАТСКИЙ, 26 сентября. /ТАСС/. Выход медведей в Петропавловск-Камчатский в последние дни нельзя назвать повторением ситуации 2024 года, когда только за девять месяцев было отстреляно 50 хищников. Об этом ТАСС сообщили в краевом Минлесохоты.

"Мы не наблюдаем сейчас повторения ситуации 2024 года. В прошлом году на конец сентября в Петропавловске-Камчатском вынужденно отстрелили 50 медведей. Массовый выход хищника в населенные пункты края был вызван неурожаем рябины, голубики, жимолости и орехов кедрового стланика из-за холодного лета. Положение усугубило плохое прохождение рыбы в реках по всему Дальнему Востоку. С начала 2025 года в диспетчерскую службу поступило 75 сообщений о выходе медведей на территории Петропавловска-Камчатского, только 18 из них подтвердились, вынужденный отстрел применялся два раза", - рассказали в профильном министерстве.

Там добавили, что после трагедии 25 сентября, когда медведь напал на троих жителей Камчатки, один из которых погиб, фиксируется всплеск сообщений в диспетчерскую службу о выходе медведей на территорию города. "При проверке в большинстве случаев на месте не оказывается даже следов зверя, а иногда основанием для вызова оперативной группы выступают прошлогодние видеоролики с медведями, передающиеся в групповых чатах мессенджеров", - рассказали в Минлесохоты Камчатского края.

25 сентября жители Ленинского района Петропавловска-Камчатского заметили крупного медведя. Камеры видеонаблюдения зафиксировали, что хищник напал на мужчину на одной из парковок. Житель края успел спрятаться на заднем сидении своего автомобиля. Местная жительница, на которую напал медведь на территории школы, умерла в реанимации. У шестиклассника, которого медведь ударил лапой, диагностировано сотрясение мозга от падения. Хищник отстрелян. Также 25 сентября медведей видели в районе Богродского озера и в микрорайоне "Горизонт", а 26 сентября хищник замечен в центре Петропавловска-Камчатского. Поиски этих медведей ведут охотоведы.