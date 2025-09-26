Жителям и гостям Москвы рекомендовали отложить поездки на личном транспорте

В столичном департаменте транспорта посоветовали выезжать до 16:00 мск или после 19:00 мск в связи с коротким рабочим днем

МОСКВА, 26 сентября. /ТАСС/. Москвичам и гостям столицы рекомендуют сегодня использовать для перемещения по городу общественный транспорт из-за возможных мелких ДТП, ремонтных работ на дорогах и локальных ограничений движения. Об этом сообщается в Telegram-канале столичного департамента транспорта.

"Сегодня в центре возможны локальные ограничения движения. Чтобы сэкономить время в пути для поездок по городу, используйте метро", - говорится в сообщении.

Москвичам и гостям столицы советуют выезжать до 16:00 мск или после 19:00 мск в связи с коротким рабочим днем. Водителей просят быть внимательными за рулем и планировать маршрут заранее.

За движением в Москве круглосуточно следят экипажи дорожного патруля ЦОДД, а также ситуационный центр.