Обрыв произошел из-за проведения несанкционированных работ, проводимых специалистами энергетической инфраструктуры

ПЕТРОПАВЛОВСК-КАМЧАТСКИЙ, 26 сентября. /ТАСС/. Замедление интернета возможно в трех муниципалитетах Камчатки из-за обрыва волоконно-оптической линии связи, сообщили ТАСС в краевом Минцифры.

"Из-за проведения несанкционированных работ, проводимых специалистами энергетической инфраструктуры, на участке Атласово - Эссо произошел обрыв волоконно-оптической линии связи. Данный участок переведен на резервную линию связи, однако резервного канала недостаточно для обеспечения всего объема трафика. В связи с этим в следующих районах возможно замедление интернета: в Тигильском, Быстринском, Карагинском округах и селе Вывенка", - рассказали в профильном министерстве.

Специалисты в составе ремонтной бригады оперативно выехали на место для устранения причин аварии.